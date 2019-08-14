Влюблённые "Вудстока": 50 лет спустя

Как и 50 лет назад, Бобби и Ник Эрколайн позируют на поле недалеко от города Бетела, где когда-то расположились на ночёвку под открытым небом, приехав на знаменитый фестиваль "Вудсток". Тогда, в далёких 60-х, он был известен скорее как фестиваль хиппи.

Бобби Келли и её парень Ник Эрколайн хиппи не были, но музыку любили и с удивлением потом обнаружили свою фотографию на обложке фестивального альбома.

"Я, конечно, помню, как много людей было вокруг. И помню то одеяло, которым мы укрылись. Помню отрывки событий того дня. Но вот совсем не помню, что я в это время думала и чувствовала, а ты? " - спрашивает мужа Бобби.

"Утром я проснулся, встал, обнял свою подругу, а кто-то нас сфотографировал. Но, если честно, я даже не заметил, что кто-то фотографировал нас", - вспоминает Ник Эрколайн.

На фестивале молодая пара провела сутки, а через два года после него поженилась и жила спокойной размеренной жизнью неподалёку от того места, где проходил "Вудсток". Бесплатное мероприятие для нескольких десятков тысяч человек, призванное стать посланием мира, любви открытости и культурного самовыражения, стало одним из важнейших музыкальных фестивалей планеты.