Россия и США меряются ракетами

"Российские разработки в сфере вооружений пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам и являются достаточно уникальными". Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил Дональду Трампу, ссылаясь на слова самого Путина.

Ранее президент США заявил, что, по данным американской разведки, на полигоне в Архангельской области проходили испытания прототипа крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Трамп добавил, что у США есть похожие, хотя и более продвинутые технологии.

В ответ на это Песков заявил, что не видит ничего странного в том, что Соединенные Штаты — мировая держава, которая тратит на вопросы обороны больше денег, чем все остальные страны мира, — занимается такими проектами.

Взрыв на полигоне недалеко от Северодвинска произошел в четверг. В результате погибли пять сотрудников "Росатома". После взрыва в районе был зафиксирован радиационный скачок.

По официальной версии, на полигоне проходили испытания жидкостной реактивной двигательной установки на морской платформе. Сотрудники ядерного центра заявили, что испытания велись с "малогабаритным источником энергии, содержащим радиоактивные материалы".