Ракета с эффектом "грязной бомбы"

Российские военные в среду попросили покинуть свои дома жителей села, расположенного под Северодвинском неподалеку от полигона, где неделю назад произошел взрыв во время испытания ракеты.

Как передало агентство Риа-Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Северодвинска, эвакуация являлась плановой и кратковременной - всего на несколько часов. Однако это известие вызвало неоднозначную реакцию в свете зафиксированного ранее скачка радиационного фона в данном регионе.

Вот, что заявил Euronews военный обозреватель Павел Фельгенгауэр:

"То, что произошло, можно назвать эквивалентом взрыва "грязной бомбы". Сколько радиоактивных веществ попало в окружающую среду, а главное, о каких именно изотопах идет речь, - неизвестно. Эту информацию власти не сообщают. Если это изотоп урана-232 и если он попал в прибрежные воды, поскольку испытания проводились на плавучей платформе, то радиоактивные элементы с большой долей вероятности попадут в пищевую цепочку. Последствия от этого будут ощущаться еще много лет".

По официальным данным, уровень радиации в окрестностях военного полигона под Северодвинском уже вернулся к норме. Сообщается, что никакой угрозы для населения нет. Однако при этом никакой точной информации касательно причин взрыва и его последствий российские власти не приводят.