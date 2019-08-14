Суд разрешил судну Open Arms зайти в итальянские воды

Региональный административный суд итальянской области Лацио разрешил судну испанской неправительственной организации Open Arms зайти в территориальные воды Италии. На борту по меньшей мере 150 мигрантов спасенных в Средиземном море. Судно с экипажем и пассажирами почти две недели находится недалеко от острова Лампедуза.

Оскар Кампс, основатель PROACTIVA OPEN ARMS: "Мы обошли декрет Сальвини о безопасности, который запрещал заходить в итальянские воды под угрозой конфискации судна. Теперь мы можем это сделать без страха подвергнуться штрафам, без опасений за наше судно. Есть постановление о том, что мигранты могут сойти на берег, но не уточняется в каком порту. Ответ на этот вопрос должно дать правительство Италии".

Тем временем глава МВД страны Маттео Сальвини сдаваться не собирается. Министр подверг резкой критике судебный вердикт.

Маттео Сальвини, глава МВД Италии: "Только подумайте в каком странном государстве мы живем. Административный суд региона Лацио хочет дать разрешение иностранному судну, заполненному мигрантами, на высадку в Италии. В следующие несколько часов я снова подпишу ордер о запрете, потому что я не желаю быть пособником в торговле людьми".

Ранее председатель комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Дорис Фиала выразила обеспокоенность ужесточением в Италии правил захода в порты судов неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов.