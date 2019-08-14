Кризис в Гонконге: ожесточение нарастает

Центральное правительство КНР осудило действия демонстрантов в международном аэропорту Гонконга, где в течение нескольких дней происходили беспорядки. В минувший вторник по меньшей мере два человека попали в больницу с травмами. Среди пострадавших – мужчина, которого протестующие приняли за тайного агента с материкового Китая.

Такие действия "схожи с терроризмом", заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Сюй Луин, чье обращение передали в прямом эфире.

Работа воздушной гавани была практически парализована: отменены сотни рейсов. По предварительным данным, потери авиационной отрасли из-за протеста превысили 600 миллионов гонконгских долларов.

США заявляют, что разведка располагает данными о стягивании войск к границам специального автономного района. Ситуация в Гонконге остается напряженной. В среду полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, собравшихся в районе Шам Шуй По в материковой части города. Из США и европейских стран звучат призывы к участникам конфликта возобновить диалог, прекратить насилие и добиться мирного выхода из кризиса.