США обзаводятся новым медаигигантом

Американская телекомпания CBS Corp и медиахолдинг Viacom договорились о повторном слиянии: бывшие партнеры, разошедшиеся 14 лет назад, сообщают об объединении активов под вывеской ViacomCBS. Компания займет первое место на рынке кабельного телевидения США и, по прогнозам, будет зарабатывать около 30 миллиардов долларов в год. Аналитики не удивлены.

Туна Амоби из Института CFA, в частности, отмечает: "На мой взгляд, это укладывается в тенденцию по укрупнению и без того масштабных медиаструктур. Таким образом, они получают доступ к к большей потребительской аудитории. Чем крупнее медиахолдинг, тем больше контента он производит, а значит, тем больше у него рычагов влияния при взаимодействии с дистрибьюторами. Мы видим, что сегодня вся медиаотрасль ставит на более крупных игроков. Эта мотивация лежит и в основе обсуждаемой сделки".

Viacom и CBS Corp ранее являлись одной компанией; они разделились на волне реорганизации в 2005 году. Вновь создаваемая группа Viacom-CBS получит все телеканалы, принадлежавшие CBS, в их числе - MTV, Comedy Central, Showtimе. К объединенной компании перейдет и контроль над кино- и телестудией Paramount.

Согласованная партнерами сделка поступает на рассмотрение регуляторов; ожидается, что ей дадут добро до конца года.