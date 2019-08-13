Британия: hands-free за рулем могут запретить

Группа депутатов британского парламента выступила с инициативой запретить использование системы hands-free во время управления транспортным средством.

Винсент Макавини, Euronews: "Разговоры по мобильному телефону за рулем запрещены в Соединенном Королевстве с 2003 года. Между тем в докладе Комитета по транспорту говорится, что действующие в стране правила дорожного движения вводят в заблуждение. Речь идет о том, что у водителей создается ложное впечатление безопасности, если те применяют для разговоров беспроводную гарнитуру".

В отчете указывается, что устройства громкой связи создают помехи при вождении и способствуют риску аварий. При этом, утверждают некоторые эксперты, звонки вызывают такое же отвлечение внимания у водителя , как, если бы он выпил разрешенную дозу алкогольного напитка. С июня 2017 года по июнь 2018-го года жертвами ДТП, во время которых водитель разговаривал по телефону, стали 33 человека. В марте прошлого года штраф за использование телефона за рулем был повышен в два раза.

Энтони, водитель такси: "Я думаю, пока водитель не начинает заходить в соцсети, проблем с использованием hands-free быть не должно. Ты можешь с кем-то и просто разговаривать. Что они собираются запретить сидящим в автомобиле пассажирам говорить с вами, потому что те вас тоже отвлекают? Это просто смешно".

Дин, житель Лондона: "Я не знаю, как далеко это зайдет. В течение многих лет люди в машине слушали радио. Запретить можно все, чтобы в автомобиле была полная тишина. Все может отвлекать. И все зависит от того, насколько ты хороший водитель".

Вопрос о запрете hands-free во время управления транспортным средством депутаты британского парламента намерены вынести в формат публичных консультаций к концу нынешнего года.