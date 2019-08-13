"Сигет": музыка, технологии, туризм

В Будапеште завершается музыкальный фестиваль "Сигет", один из самых популярных на Европейском континенте. Мероприятие, по подсчетам организаторов, в нынешнем году должны были посетить более пятисот тысяч гостей. Примерно половина из них - венгры. Но с каждым годом, благодаря онлайн-платформам по продаже билетов, интернет-услугам по поиску жилья, а так же социальным сетям, "Сигет" привлекает все больше туристов из-за рубежа. И не только из стран Европейского Союза. Здесь можно встретить любителей музыки даже из Новой Зеландии и США.

Даниэль Индра, эксперт по туризму: "Изначально к таким фестивалям интерес проявляла местная аудитория. Но недорогие билеты и доступное жилье стали привлекать иностранных путешественников. Слухи и информация о фестивале распространяется по всему земному шару, в том числе, благодаря общению людей в социальных сетях".

По данным венгерского статистического управления, за последние восемь лет в стране в два раза выросло число сдаваемого в наем частного жилья. Одновременно растет продажа билетов на фестиваль. Что касается самих музыкантов, для них такие события становятся все более интересными.

Габор Мольнар, менеджер GOLD RECORDS: "За последние два года не появилось таких медиа, радиостанций, которые бы смогли сделать определенную композицию настоящим хитом. Исполнители и менеджеры пытаются найти лучший способ представить свой продукт аудитории. И в этом плане все большее значение приобретают концерты, особенно живая музыка". И она звучит...

Фестиваль "Сигет" в нынешнем году стартовал 7 августа и продлился семь дней.