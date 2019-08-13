В Помпеях нашли "сокровища ведьмы"

Среди развалин Помпей найдены "сокровища ведьмы". В Доме в саду – Каза-дель-Джардино археологи обнаружили деревянную шкатулку. В ней - драгоценные камни, амулеты, небольшие колокольчики, куколки и даже маленький череп. Два тысячелетия назад одна из жительниц Помпей могла носить эти драгоценности как украшение. Но есть и еще одна версия. "Предметы могли использоваться для того, чтобы отгонять неудачу и помогать в семейных делах", - рассказывает директор археологического парка Массимо Осанна:

"Все эти предметы сделаны из очень красивых материалов: янтаря, бронзы, костей, слоновой кости, из стекла. Здесь есть ювелирные украшения, ожерелья. Все они связаны с женской красотой".

Все предметы были отреставрированы и теперь туристы могут увидеть, как эти украшения выглядели тысячелетия назад.