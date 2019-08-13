Гонконг: беспорядки в аэропорту

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих в аэропорту Гонконга. Информационные агентства сообщают о стычках сотрудников полиции с демонстрантами, пытавшимися заблокировать доступ к зданию. По меньшей мере два человека госпитализированы с травмами. Среди пострадавших - мужчина, которого манифестанты приняли за тайного агента с материкового Китая. Еще два человека задержаны. Администрация заявила о серьезных сбоях в работе воздушной гавани: из-за акции протеста и последовавших затем действий правоохранительных органов были отменены сотни авиарейсов. Стойки регистрации пассажиров не работают. Залы заполнены манифестантами. В ООН призывают власти Гонконга проявлять сдержанность в отношении демонстрантов, действуя в соответствии с международными стандартами.

"Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет высказалась за открытый и инклюзивный диалог, направленный на мирное решение всех вопросов", - отметил представитель Бачелет Руперт Колвилл.

Протесты в Гонконге вспыхнули около двух месяцев назад. Поводом послужил законопроект о механизме выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Под давлением общественности законопроект был снят с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.