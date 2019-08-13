Аэропорт Гонконга частично возобновил работу

Аэропорт Гонконга возобновил работу, но, несмотря на это, напротив более чем сотни рейсов рейсов на табло стоит пометка "отменен". В основном это касается рейсов местных авиаперевозчиков. Некоторые туристы уже несколько раз пытались сесть в самолет, но выходы на посадку были закрыты из-за протестующих, которые оккупировали залы прилета и вылета.

"Я уже третий раз пытаюсь уехать отсюда. Тяжело, когда ты сам здесь, а твой чемодан в другом конце. Веселого тут ничего нет. Я не думаю, что когда-нибудь снова полечу в Гонконг", - говорит одна из пассажирок.

Многие демонстранты рисовали глаз на плакатах. Некоторые специально закрывали один глаз повязкой, чтобы поддержать девушку, которая пострадала в воскресенье во время столкновений с полицией. Ей в глаз попала резиновая пуля. По некоторым сообщениям, пострадавшая лишилась зрения. Произошедшее еще больше накалило и без того неспокойную обстановку в Гонконге.