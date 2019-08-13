Сайты по поиску работы жалуются на Google

Google грозит очередное разбирательство в Европе. Более 20 порталов по поиску работы призвали антимонопольные органы Евросоюза принять меры против компании. Соответствующее письмо направлено еврокомиссару по конкуренции Маргрете Вестагер. В нем утверждается, что ресурсы потеряли долю рынка с тех пор, как в 2018 году Google запустил подразделение по поиску рабочих мест в Европе. Представитель Еврокомиссии подтвердил получение письма, отметив, что послание будет внимательно рассмотрено.

Прошлым летом Еврокомиссия оштрафовала Google на четыре миллиарда триста сорок миллионов евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС в сфере интернет-поиска на мобильных устройствах. Согласно заявлению ЕК, американская компания использовала незаконные методы, в том числе платила крупным производителям и операторам сотовой связи, чтобы те предварительно установили поисковые приложения разработки Google на свои устройства.