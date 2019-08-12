Выход фильма «Охота» отменен

В США после серии массовых убийств отменили выход фильма «Охота», который был намечен на сентябрь. В кинокомпании Universal Pictures заявили, что сейчас неподходящее время для релиза картины. Ранее киностудия приостановила рекламную кампанию фильма.

По сюжету 12 незнакомцев просыпаются в лесной глуши и обнаруживают, что на них открыла охоту группа богачей из так называемой элиты. Предположительно в ленте изображена охота либералов на сторонников Дональда Трампа.

Американский президент жестко раскритиковал фильм, обвинив «либеральный Голливуд в расизме». «Они любят называть самих себя элитой, но это не так. На самом деле зачастую настоящая элита – это те, с кем Голливуд воюет. Этот фильм создан для того, чтобы посеять хаос», - написал Трамп.

В прошлые выходные Соединенные Штаты потрясла серия массовых убийств. В результате нападений в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго погибли более 30 человек, еще около 50 пострадали.