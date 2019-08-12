"Неймар, уходи!" - пожалуй, самая безобидная фраза из всех тех, что скандировали фанаты "ПСЖ", пришедшие на воскресный матч парижского клуба с "Нимом".

Вдоль трибун они развернули баннеры с оскорбительными лозунгами, адресованными знаменитому футболисту. Множатся посты подобного содержания и в соцсетях. Но далеко не многие считают, что форвард красно-синих заслуживает такого к себе отношения.

"Я не в курсе этого, поскольку не слышал, что кричали болельщики. Они платят за билеты и делают то, что хотят. Скажу так: Неймар - невероятный человек, который очаровал всех. Подобное в футболе происходит нередко. Я надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом", - сказал полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти.

Бразилец был куплен парижанами у "Барселоны" в 2017-ом за рекордные 222 миллиона евро. Вместе с "Пари Сен-Жерменом" он дважды становился чемпионом Франции.

Поводом для негодования болельщиков стало то, что 27-лений футболист изъявил желание сменить команду. Как пишут СМИ, её руководство собирается обменять Неймара на полузащитника "Барселоны" Филипе Коутиньо с доплатой со стороны испанцев.