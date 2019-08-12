Ocean Viking: пассажиров все больше, решения нет

На борту гуманитарного судна Ocean Viking с каждым днем становится все больше пассажиров-мигрантов. В Средиземном море у ливийского побережья спасены еще 105 человек. Тем временем до сих пор не ясно, кто предоставит им убежище.

По словам Сэма Тернера, главы поисково-спасательных операций, Оcean Viking провел еще один, четвертый по счету рейд. В результате общее число беженцев, доставленных на борт судна, теперь превышает 350. При вместимости - 250 человек.

В международной организации "Врачи без границ" отмечают, что лодка в которой находились мигранты, дала течь спустя несколько минут после того, как пассажирам были розданы спасательные жилеты.

Сэм Тернер, глава поисково-спасательных операций: "У нас нет сомнений в том, что на борту Ocean Viking будет все теснее: по мере проведения спасательных операций, мы берем все больше и больше людей. Поэтому просто необходимо, чтобы в ближайшие дни мы смогли высадить пассажиров в безопасном месте. Это нужно сделать как можно скорее".

По данным Международной организации по миграции, с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли свыше 34 тысяч мигрантов и беженцев. В пути погибли или пропали без вести 683 человека.