Норвегия: подозреваемый в стрельбе вину не признаёт

Подозреваемый в субботней стрельбе в мечети норвежского Берума не признаёт себя виновным: адвокат 21-летнего Филиппа Маншауса заявила, что он использует своё право не давать показания.

При этом в доме недалеко от мечети была найдена мёртвой 17-летняя сводная сестра подозреваемого, а сам он за несколько часов до нападения восхвалял в соцсетях стрелка из новозеландского Крайстчёрча.

В результате стрельбы в мечети был ранен один человек; жертв удалось избежать: на пути ворвавшегося в помещение мужчины в камуфляже встал 65-летний Мохаммед Рафик. Он скрутил нападавшего и держал его, пока не подоспела полиция.

" Что я чувствую?.. Я благодарю всех, кто помог мне", - говорит Рафик, который оказался бывшим пилотом пакистанских ВВС. В мечети вместе с ним находились ещё два человека, десятки людей незадолго до этого уже ушли.

На месте происшествия в воскресенье побывала и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

"То, что произошло вчера, не должно происходить в Норвегии. Норвегия должна быть безопасной страной. Все места отправления религиозных обрядов должны быть в безопасности, какую бы веру там ни исповедовали. Сегодня я рада видеть норвежцев, которые вышли поддержать и защитить норвежцев-мусульман", - сказала Сульберг. К исламскому центру в этот день пришли десятки людей, чтобы выразить свою поддержку мусульманской общине и осудить нападение.

Полиция рассматривает стрельбу в исламском центре Аль-Нур Берума в пригороде Осло как теракт. Прокуратура готовится предъявить подозреваемому обвинения в терроризме, а пока просит поместить его под арест на четыре недели и полностью изолировать.