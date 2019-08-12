"Мастерс-класс" Рафаэля Надаля

Рафаэль Надаль не устает коллекционировать трофеи. Испанский теннисист защитил чемпионское звание на Мастерсе в Монреале, победив в финале дебютанта этой стадии турниров такого уровня россиянина Даниила Медведева.

Накануне матча Медведев заявил, что знает, как обыграть Надаля, однако воплотить это знание в жизнь ему не удалось. Медведев на равных поборолся с Надалем только в первом гейме, когда он даже заработал единственный в матче брейк-пойнт. Однако испанец его отыграл, а после этого настоящих проблем уже не испытывал. Один раз взяв подачу своего соперника в первой партии и трижды во второй, Надаль победил со счетом 6:3, 6:0.

После этого успеха на счету Надаля уже 35 побед на турнирах Мастерсах. У Новака Джоковича таких побед 33, у Роджера Федерера - 28. Медведев же по итогам турнира поднялся на восьмое место в рейтинге АТР и стал первой ракеткой России.