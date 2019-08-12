Кашмир: невесёлый праздник

В то время как весь мусульманский мир отмечает Ид аль-Адха (или Курбан-Байрам), праздник окончания хаджа, улицы Сринагара в индийском Кашмире пустынны. Власти ввели в регионе недельный комендантский час, большие скопления людей запрещены, и несколько мечетей закрыты.

"Мы не смогли зайти в мечеть, а я там вот уже 50 лет как молюсь. Позор!"

Фермеры, которые надеялись продать на рыке Сринагара овец и коз, в растерянности. Из-за напряженной обстановки многие кашмирцы не решаются покидать свои дома, а из тех, кто всё же выходит, не всякий может позволить себе купить мясо, цена на которое в последнее время резко подскочила.

"Обычно в это время года мы продаем по 40-50 коз в день, - говорит один из фермеров, - а сегодня очень трудно продать хотя бы одну или две".

В соседнем Пакистане многие верующие выразили свою солидарность с мусульманами Джамму и Кашмира, молятся за них:

"Сегодня, по случаю праздника Ид, мы всем сердцем с нашими братьями в Кашмире, мы разделяем их страдания и печаль. Сегодня в мечети им были адресованы особые молитвы".

Чтобы усилить свой контроль за регионом, в прошлый понедельник власти Индии отменили статью конституции, закреплявшую особый статус за штатом Джамму и Кашмир, значительную часть которого составляют мусульмане. Эта мера грозит вызвать новую эскалацию напряжённости во взрывоопасном регионе. Дели объясняет свой шаг намерением эффективно развивать регион и бороться с сепаратистскими группировками.