Цейтнот по-итальянски

Джорджия Орланди, Euronews:

"Главная проблема нынешнего правительственного кризиса - это время. Вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини хочет пойти на выборы как можно скорее, и если голосование по вотуму недоверия правительству будет отложено, он не исключает также возможность смены министров. А "Движение 5 звёзд" хочет дождаться ввода в действие реформы о сокращении числа депутатов в обеих палатах парламента (законопроект уже утверждён сенатом, но не рассмотрен нижней палатой). И, наконец, премьер-министр Джузеппе Конте, который стремится соблюдать парламентский график".