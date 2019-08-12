В Гонконге отменили рейсы на вылет

Из Гонконга не улететь: из за увеличения числа протестующих в здании международного аэропорта его руководство отменило исходящие рейсы. По данным полиции, в аэропорту собрались до пяти тысяч демонстрантов. Их акция в залах прилета и отлета началась еще в пятницу, ее планировалось завершить к началу недели, однако протест, напротив, набрал силу: по сообщениям, люди возмущены реакцией полиции на митинги в минувшие выходные (в частности, эпизодом с выстрелом в глаз демонстрантке из травматического оружия).

Аэропорт Гонконга, один из самых загруженных в мире, в сутки обслуживает около 800 рейсов. Его работа заморожена до конца дня.

Протесты в Гонконге не прекращаются с начала июня. Поводом для выхода граждан на улицы послужил новый законопроект об экстрадиции. Протестующие заявили, что он направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. Демонстранты считают, что их акция в аэропорту привлечет к протесту международное внимание.