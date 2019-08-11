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Педро Санчес снова проиграл

Педро Санчес снова проиграл

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Польша

Радужный Плоцк

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 Мария Горковская 
Радужный Плоцк
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В цвета радуги окрасился польский Плоцк в 100 км к западу от Варшавы. Около 2,5 тысяч человек вышли на первый в этом городе парад в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

Мероприятие прошло под усиленной охраной полиции: три недели назад участников марша в Белостоке забросали бутылками и камнями ультраправые радикалы забросали. Несколько человек получили ранения.

Здесь лозунгов столько же, сколько людей. Но все мы выступаем за равенство в Польше. Я хочу уважения и гарантий безопасности.
участница марша

В преддверии октябрьских парламентских выборов консерваторы из правящей партии "Право и справедливость" усилили агрессивную риторику в отношении гомосексуалов, которых назвали главной угрозой для польского общества. Либеральные политики обвинили руководство страны в разжигании ненависти.

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