"Железный" Феликс обыграл "Ювентус"

В мадридском "Атлетико" явно не жалеют о недавнем приобретении в лице Жоау Феликса: благодаря двум голам португальского нападающего испанцы переиграли итальянский "Ювентус" в заключительном матче Международного кубка чемпионов в Стокгольме.

Точный удар новичка вывел мадридцев вперед на 24 минуте. Туринцы быстро восстановили равенство в счете; исход встречи решил второй гол Феликса на 33 минуте.

19-летний игрок подписал семилетний контракт с "Атлетико" совсем недавно, в июле. Трансфер из "Бенфики" стоимостью в 126 миллионов евро занял четвертое место в десятке самых дорогих продаж в истории футбола.

Турнир в Швеции стал своеобразным личным поединком восходящей португальской звезды с соотечественником - "семеркой" "Ювентуса" Криштиану Роналду.