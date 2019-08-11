Новые протесты в Гонконге

Десятые выходные подряд жители Гонконга выходят на антиправительственные демонстрации. В воскресенье полиция применила слезоточивый газ при разгоне манифестантов в округе Самсёйпоу - молодые люди окружили один из полицейских участков. Столкновениями с правоохранителями закончились еще две акции.

Протестное движение растет. Манифестанты, которые изначально выступали только против принятия закона об экстрадиции обвиняемых на материковый Китай, теперь требуют еще и отставки главы администрации Гонконга, новых выборов и свободы для единомышленников, которых ранее задержала полиция.

Демонстранты надеются заручиться и еще более широкой поддержкой - международной. Вот уже три дня, как тысячи активистов проводят сидячую акцию протеста в зале прилетов аэропорта Гонконга.