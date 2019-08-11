Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Тысячи мусульманских паломников в воскресенье совершили обход вокруг Каабы, здания кубической формы, которое находится в центре главной и крупнейшей в мире мечети Аль-Харам. Таким образом они отмечают один из главных своих праздников – Ид аль-Адха или Курбан-байрам, посвящённый памяти о пророке Ибрагиме, который, согласно верованиям, готов был по велению бога принести в жертву собственного сына.

В столице Афганистана мусульмане по случаю праздника собрались для молитвы на территории одного из городских рынков, где перед этим в жертву были принесены животные.

Праздничные молитвы провели и мусульмане Индонезии на улицах столицы страны Джакарты. Индонезия – страна с самым большим в мире мусульманским населением.

В Москве Курбан-байрам традиционно отметили в четырех мечетях, включая главную – Соборную, куда в этот день пришли десятки тысяч человек. Торжества по случаю праздника продлятся ещё два дня.