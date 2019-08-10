Путинская двадцатилетка: итоги | #Куб

Дольше Брежнева, но меньше Сталина: Владимир Путин находится у власти в России уже 20 лет. Какой была путинская двадцатилетка и кому она пошла на пользу? Выясняем в «Кубе»

9 августа 1999 Владимир Путин стал исполняющим обязанности премьер-министра и тут же президент Борис Ельцин представил его как своего преемника: «Я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество».

Путин четырежды избирался президентом (с перерывом на 4 года, когда он оставался главой правительства). Сейчас, по данным Фонда общественное мнение, за Путина готовы проголосовать 45% граждан. По данным «Левада-центра», более половины хотели бы, чтобы он остался в Кремле и после 2024 г.

«Эпоха Путина – это история лётчика, сумевшего вывести самолёт из штопора у самой земли», — объясняет высокие рейтинги Александр Халдей, обращая особое внимание на достижения президента во внешней политике:

«Никто не мог предположить, что этот немногословный и незаметный чиновник второго эшелона… станет крупнейшим мировым политиком конца ХХ – начала XXI века... Тем, кто приняв дымящуюся от гражданской войны на Кавказе, распадающуюся, голодную и нищую Россию, через 20 лет превратит её в монолитную геополитическую сверхдержаву, вернувшую в свой состав Крым, начавшую интеграцию с Белоруссией, разрушившую в Сирии всё ближневосточное господство США и ставшую главной силой, противостоящей финансовому глобализму».

Михаил Ходорковский в ответ на одну из многих публикаций этого текста написал об угрозе для территориальной целостности страны.

Признаком успеха путинской двадцатилетки сторонники президента считают уже само раздражение, которое он вызывает у оппонентов.

В числе критиков главы государства — главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац. Она назвала провозглашение Путина преемником Ельцина «трагической ошибкой».

Научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин описывает итоге 20 лет пребывания Путина у власти анекдотами. «Это диагноз, поставленный Путину народом, а не мной», — объясняет Травин, сравнивая президента с Брежневым.

— Владимир Владимирович, долго еще терпеть этот беспредел? — Ну годик-другой придется потерпеть. — А потом? — Потом... Publiée par Дмитрий Травин sur Vendredi 9 août 2019

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