Спасти всех: судна НПО продолжают принимать на борт мигрантов

Судно испанской неправительственной организации Open Arms спасло еще 39 мигрантов в Средиземном море.

Помощь запросили мальтийские спасатели, заметившие небольшую деревянную перегруженную людьми лодку в 30 морских милях от судна.

Все спасенные — мужчины. Они присоединились к уже находящимся на борту судна НПО 120 мигрантам. Вот уже неделю Open Arms ищет гавань для высадки спасенных, но ни Италия, ни Мальта не разрешают судну заходить в их порты.

Мальтийские власти согласились принять у себя лишь 39 человек, спасенных последними.

Ранее американский актер Ричард Гир, проводящий отдых в Европе, привез на судно с мигрантами еду и питьевую воду.

Одновременно другое судно Viking Friday, принадлежащее гуманитарным организациям "СОС Средиземноморье" и "Врачи без границ" спасло свыше 80 мигрантов у берегов Ливии.

Судовой врач описывает состояние людей на борту как бедственное:

"Люди находятся в море уже очень долгое время. И они очень устали. Дети играют на палубе, но в воздухе висит гробовая тишина. Это говорит о том, что они действительно очень устали и им необходим отдых"

Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини накануне подписал официальный запрет на вход норвежского судна в порты страны. Свое решение политик объяснил тем, что спасательные работы велись за пределами зоны ответственности Италии.

В случае нарушения запрета судну грозит штраф в размере 1 млн евро.