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Мьянма

Смертоносный оползень в Мьянме

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 Лев Удольский 
Смертоносный оползень в Мьянме
Авторское право
REUTERS/Ann Wang
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По меньшей мере 34 человека стали жертвами оползня в поселке Паунг на юго-востоке Мьянмы в субботу. Стихия разрушила здесь около десяти домов. В ходе поисково-спасательной операции удалось извлечь из-под завалов 28 человек, некоторые по-прежнему числятся пропавшими без вести. Получившие ранения люди направлены в больницы.

Причиной бедствия стали проливные дожди, которые привели также к серьёзным наводнениям в стране, разрушившим множество домов. За последние два дня почти 12 тысяч местных жителей были вынуждены эвакуироваться. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди здесь продолжатся.