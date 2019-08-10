Смертоносный оползень в Мьянме

По меньшей мере 34 человека стали жертвами оползня в поселке Паунг на юго-востоке Мьянмы в субботу. Стихия разрушила здесь около десяти домов. В ходе поисково-спасательной операции удалось извлечь из-под завалов 28 человек, некоторые по-прежнему числятся пропавшими без вести. Получившие ранения люди направлены в больницы.

Причиной бедствия стали проливные дожди, которые привели также к серьёзным наводнениям в стране, разрушившим множество домов. За последние два дня почти 12 тысяч местных жителей были вынуждены эвакуироваться. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди здесь продолжатся.