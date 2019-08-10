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Ливия

Сотрудники ООН погибли в Ливии

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 Лев Удольский 
Сотрудники ООН погибли в Ливии
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Три сотрудника ООН погибли в ливийском городе Бенгази при взрыве начинённого взрывчаткой автомобиля, ещё двое пострадали. Всего около десяти человек получили ранения, среди них один ребёнок. Информацию подтвердили в одной из местных больниц. Взрыв произошёл в субботу вблизи рынка на западе города. Местные власти заявили, что имело место целенаправленное нападение на миссию ООН по поддержке в Ливии, которая содействовала заключению в стране перемирия на период праздника Курбан-байрам.

Генсек ООН Антониу Гутерриш уже выступил с осуждением произошедшего, выразив соболезнования семьям погибших. Франция, в связи с этой ситуацией, запросила проведение экстренной встречи Совета безопасности ООН.