Наследие или убийство?

Коррида возвращается на Майорку. В честь 90-летия арены "Coliseo Balear" в городе Пальма прошли бои быков - первые за последние два года.

Проведение этого традиционного испанского шоу было приостановлено после того, как региональный парламент запретил убивать животных. Но в декабре этот запрет отменил Конституционный суд, постановив, что решать судьбу нематериального культурного наследия страны в силах лишь центральное правительство.

"Мне кажется, люди, стремившиеся запретить бои быков на Балеарских островах, добились обратного. Интерес к боям только вырос", - говорит местный житель.

Организаторы корриды говорят об оглушительном успехе. 9 тысяч местных жителей и туристов получили настоящее удовольствие, матадоры - целых 5 отрезанных бычьих ушей. Таковы трофеи тореро, вызвавших особое восхищение у зрителей.

Варварами и тех, и других назвали защитники прав животных.