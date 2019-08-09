Эбола помешала совершить хадж

Более двух с половиной миллионов мусульман со всего мира, приступили к исполнению основных обрядов хаджа к святым местам ислама в Саудовской Аравии, связанным с жизнью пророка Мухаммеда. Абу Бассам копил на поездку около двух лет. Но она не состоится. В конце июля Эр-Рияд запретил въезд в страну путешественникам из Демократической Республики Конго из-за опасений распространения вируса Эболы.

Абу Бассам, житель ДРК: "Мне очень больно от того, что я не могу отправиться в Мекку, потому что я действительно намеревался совершить хадж в нынешнем году. Но раз такова была воля Аллаха, и мне не суждено поехать в Мекку, я склоняю голову перед Всевышним".

Эпидемия Эболы началась в ДРК прошлым летом. Жертвами заболевания стали 1700 человек. Саудовская Аравия ввела запрет на въезд туристов из ДРК после того, как эксперты ВОЗ объявили вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в глобальном масштабе. Однако организация выступила против ограничений на торговлю и поездки.

Абу Бассам, житель ДРК: "Вообще то я думаю, что решение о запрете на въезд в Саудовскую Аравию должно распространяться не только на ДРК , но и на Руанду, Бурунди, Уганду и Судан. Они тоже соседи и находятся близко к центру эпидемии".

В Демократической Республике Конго, по разным данным, ислам исповедуют от трех до десяти процентов проживающих в стране граждан. Но никто на этот раз в отправиться не смог.