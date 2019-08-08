Путин - 20 лет у власти

9 августа 1999 года Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности председателя правительства Российской Федерации. В тот же день в телеобращении Борис Ельцин назвал его своим преемником. В марте 2000 года Путин был избран на пост президента.

Путин пришел к власти на волне Второй чеченской войны, когда ваххабиты под командованием Басаева и Хаттаба совершили массированное вторжение в Дагестан. Сопротивление боевиков удалось сломить, но до конца войны еще было далеко. Помимо взрывоопасной ситуации на Кавказе на первый мандат Путина пришлось немало трагедий всероссийского масштаба - "Курск", теракт в Беслане, а затем на Дубровке.

Параллельно с этим Путин вел войну на фронте политическом - он сразу же и весьма жестко дал понять своим оппонентам, что хозяин в стране может быть только один. Кто-то смог убежать за границу, а кто-то, как Михаил Ходорковский оказался за решеткой делам, которые до сих пор вызывают множество вопросов.

Середина 2000-х была периодом экономического роста в России - благодаря поступлениям от экспорта нефти и газа. Но при этом все успехи в стране неизменно связывались с именем Путина, вокруг которого все больше формировался ореол безальтернативного лидера. В 2008, согласно Конституции, после двух президентских сроков подряд он оставил свой пост. Но лишь для того, чтобы потом вновь вернуться в Кремль, правда, с мандатом уже не четыре года, а шесть.

В 2012-м году экономические показатели в России заметно просели: сказывались последствия мирового кризиса. Однако на фоне крайне неспокойной международной обстановки - перевороты в арабских странах, гражданская война в Сирии - политический рейтинг Путина был стабильно высоким. Он достиг своего пика после революции на Украине.

Российские избиратели приветствовали то, что в Москве преподносили, как долгожданное возвращение Крыма. И тот факт, что на Западе действия России называли неприкрытой агрессией и аннексией, лишь укрепляло сторонников Путина в идее, что Кремль придерживается правильного курса.

Правда, видимые успехи во внешней политике сопровождались ухудшением экономической ситуации внутри страны. Этому в немалой степени способствовали международные санкции и обвал цен на нефть. В 2018 году Путин, без сюрпризов, вновь выиграл президентские выборы и даже с рекордным показателем. Но, по мнению политолога Константина Калачева, главы "Политической экспертной группы", относиться к этому можно по-разному:

"Рейтинг Путин сегодня совершенно не тот, каким он был раньше. Если раньше это был рейтинг обожания, то сейчас - безальтернативности. На протяжении 20 лет Путин был, скажем так, самым громким голосом. Но сегодня люди ищут другой голос. И как только он появится, то и рейтинг президента может пойти вниз".

Объясняется ли усиление давления на оппозицию? Летом минувшего года, сразу после выборов, которые стали очередным триумфом Путина, по стране прокатились массовые протесты: на общее недовольство снижением уровня жизни наложилось недовольство пенсионной реформой. Это позволило некоторым наблюдателям заговорить об отчетливо наметившемся надломе в российском обществе.

Срок нынешнего президентского мандата Владимира Путина истекает в 2024 году. Тогда действующему хозяину Кремля будет уже больше 70 лет.