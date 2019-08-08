В Греции снижается уровень безработицы

Греция идет на поправку. По данным статистического управления, уровень безработицы в стране упал до самого низкого с мая 2011 года. Экономика, отмечают аналитики, постепенно восстанавливается и демонстрирует скромный рост.

Пик безработицы пришелся на сентябрь 2013 года - 27.8%. Улучшения есть. Но до средних показателей ЕС, Греции еще далеко. В мае в государствах Европейского Союза незанятыми оставались 6.3 % трудоспособного населения.Тогда как в Греции 17,2%. В мае минувшего года показатели были несколько хуже.

Яннис Карагиоргас, Euronews: "Безработица среди молодежи в Греции в мае нынешнего года упала до самого низкого уровня с начала кризиса. И тем не менее более трети молодых греков все еще остаются без работы".

Речь идет гражданах в возрасте от 15-ти до 24-х лет. Примечательно, что представители этой категории населения пытаются найти счастье на чужбине. За границей трудятся более четырех сот тысяч молодых греков.