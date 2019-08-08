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Брюссельское бюро

Какими будут границы Евросоюза на Балканах?

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 Андрей Позняков 
Какими будут границы Евросоюза на Балканах?
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Порядок интеграции в Евросоюз — один из болезненных вопросов для Балкан. Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии, однако если диалог со Скопье начнётся раньше, чем в Тираной, это может осложнить ситуацию в регионе. С таким предупреждением выступил глава албанского правительства Эди Рама:

_«Мы должны признать, что решения Совета всё в большей степени зависит не от того, что делаем мы или такие страны, как мы, а от внутренней ситуации или внутриполитической динамики в разных государствах-членах».
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Несмотря на рекомендацию Еврокомиссии, начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС отложены. Дело в том, что не все члены Евросоюза считают, что эти страны готовы к интеграции. Против приёма Албании и Северной Македонии выступают, в частности, Франция и Нидерланды.

Есть сферы, в которых албанским государственным институтам необходимо продолжать работу: это борьба с коррупцией, борьба с организованной преступностью, с наркоторговлей, которая меняется до неузнаваемости.
Луиджи Сорека
Посол Евросоюза в Албании

Несмотря на отсрочку переговоров, власти Албании не теряют надежду на вступление в Европейский Союз, — говорит Эди Рама:

_«Для нас Европа — это не просто клуб развитых стран, к которым мы хотим, надеемся, мечтаем присоединиться. Европа для нас остаётся тем, чем она была для отцов-основателей. Прежде всего, это проект мира и сотрудничества».
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Совет ЕС должен рассмотреть вопрос о переговорах с Албанией и Северной Македонией в октябре.

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