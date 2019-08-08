Легендарному снимку на Эбби-Роуд - 50 лет

Ливерпульская четверка - на "зебре" Эбби-Роуд (Abbey Road ). Поклонники "Битлз" отметили 50-летие легендарной фотографии на культовом месте в Лондоне. Некоторые, пересекали заветные полоски, одетые точь в точь, как участники группы. Вот так полвека назад один за другим вышагивали Джон Леннон, за ним - Ринго Старр, далее - Пол Маккартни (он единственный был босиком). А замыкал цепочку Джордж Харрисон.

Ричард Портер, гид: "Это очень простой снимок. Его не так сложно воспроизвести. Я о том, что каждый год сюда приезжают триста тысяч человек, чтобы сфотографироваться на перекрестке".

"Это лучшая группа из всех, что когда-либо были и будут. Без всяких сомнений".

Снимок, сделанный шотландским фотографом Иеном Макмилланом 8 августа 1969 года, попал на обложку альбома Abbey Road.

Винсент Макавини, Euronews: "Здесь собралось множество фанатов. Вы и сами можете видеть, как буквально за моей спиной туристы пытаются сфотографироваться на перекрестке. Так происходит в любое время дня. Чтобы улица была свободна, нужно приходить ранним утром. Ну а в этот день многие пели песни, веселились. Была и памятная церемония. Кто-то поставил на улице "Жука", чуть дальше перекрестка, как на альбоме. А одетый, как Пол Маккартни поклонник, воспользовался случаем и сделал предложение своей девушке. И 50 лет спустя после выхода в свет последнего альбома, группа "Битлз" все еще очень популярна".