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США

SpaceX запустила на орбиту израильский спутник

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 Мария Сашинская 
SpaceX запустила на орбиту израильский спутник
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رويترز
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Компания SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал. Ракета должна вывести на орбиту Земли телекоммуникационный спутник AMOS-17. Он был спроектирован израильской компанией Spacecom специально для того, чтобы обслуживать регион Африки. Ожидается, что работа спутника улучшит качество связи и широкополосной передачи данных на континенте.

Космическую миссию повторили через три года после неудачного запуска другого израильского спутника связи в сентябре 2016 года. Тогда на стартовой площадке произошел взрыв, и спутник AMOS-6 был уничтожен.

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