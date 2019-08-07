"Повлияйте на ту сторону": Зеленский и Путин обсудили ситуацию в Донбассе

Владимир Зеленский обсудил с Владимиром Путиным по телефону последние события в Донбассе: днем ранее, по данным Минобороны Украины, в результате обстрела погибли четыре украинских военных.

«Я сегодня с утра, только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел) нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», — заявил украинский лидер.

На сайте российского президента сообщается, что во время разговора «была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения».

Владимир Путин подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, чтобы украинские военные прекратили обстрелы населенных пунктов Донбасса.

Российский президент также заявил, что крайне важна «последовательная реализация Минских договорённостей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса». Кроме того, лидеры договорились об активизации работы по «возвращению удерживаемых лиц».