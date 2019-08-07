«Безмузейные» древности

Мозаика V века — отлично сохранившийся пол византийской церкви. В Секторе Газа очищают историческое наследие от песка. Остатки собора обнаружили больше четверти века назад — но работы очень далеки от завершения.

Этот регион пять тысяч лет был в центре человеческой истории — от древних греков до Британской империи. При других условиях эти земли были бы приманкой для археологов.

Но из-за непрекращающихся конфликтов и политической неопределённости инициатива остаётся лишь в руках частных лиц. Власти не препятствуют им. В то же время они, например, запрещают продавать экспонаты из частных музеев: с одной стороны, такая мера направлена на сохранение культурного наследия; с другой — источники финансирования музеям бы не помешали:

Валид Аль-Аккад, коллекционер:

«Я сам покупаю экспонаты у коллекционеров древностей. Этот музей я создал только собственными усилиями, за счёт хлеба для своих детей».

Музей Валида Аль-Аккада — одна из пяти подобных частных организаций в Секторе Газа. Он сотрудничает с французской НПО, получившей грант от Британского совета.