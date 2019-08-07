Во Франции выписано 700 штрафов за приставания к женщинам

Во Франции за приставания к женщинам на улице за последний год были оштрафованы более 700 мужчин. Принятый в прошлом августе закон, направленный против сексуального насилия и сексизма, предусматривает штраф до 750 евро, или почти 55 тысяч рублей (до 1500 евро, если жертва – несовершеннолетняя). Притом правонарушением считаются не только домогательства, но и непристойные выкрики.

Госсекретарь Франции по вопросам равенства мужчин и женщин Марлен Шьяппа считает этот закон огромным достижением, но активистка Анаис Бурдэ, основательница интернет-платформы, на которой женщины делились историями о домогательствах, называет закон неэффективным. По ее словам, реальные масштабы проблемы гораздо больше. За последние семь лет – с тех пор, как Бурдэ начала заниматься этой проблемой, – к ней обратились 15 тысяч женщин, которые столкнулись с приставаниями на улице.

Закон против сексуального насилия и сексизма был принят вскоре после того, как в Париже прохожий ударил девушку, которая попросила его не свистеть ей вслед и не выкрикивать непристойности. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения.

Франция стала первой страной, в которой были введены штрафы за уличные приставания. Главными целями авторы закона назвали ужесточение наказания за насилие над несовершеннолетними и борьбу с домогательствами в общественных местах.