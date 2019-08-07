Будущее Африки - в руках молодых предпринимателей.
Более 5 тысяч руководителей компаний со всего континента собрались в столице Нигерии Абудже, чтобы помочь молодым бизнесменам сделать свои первые шаги. Организатор форума - Фонд Тony Elumelu.
Зарубежные инвесторы, менеджеры, предприниматели - как начинающие, так и опытные - приветствовали инициативу. В ходе семинаров они обсудили возможные стратегии достижения успеха.
Кандидаты, отобранные Фондом, получают 5 тысяч долларов стартового капитала и помощь наставника. Они также могут пройти курсы по управлению предприятием.
Корда Анри Кваме, руководитель центра обучения: "Моя инициатива, моя цель - раскрыть потенциал каждого ребенка, чтобы в дальнейшем он смог открыть дело сам и изменить мир. Я работаю над созданием хаба, центра обучения. Дети смогут записаться и получить здесь необходимые навыки.В моем проекте участвуют консультанты, педагоги, бизнесмены, которым уже удалось добиться успеха в различных сферах. Они способны мотивировать детей, помочь раскрыть потенциал каждого из них".
Ньифаму Огечи Мандзо, директор FARMATRIX:"Я нашла способ, чтобы наладить прямой контакт между производителями и потребителями. Прибыль от реализации продукции растет, как и доля добавленной стоимости в цепочке. Одновременно, это ведет к снижению потерь после сбора урожая".
В 2015 году руководство Фонда пообещало, что в течение ближайших 10 лет 10 тысяч начинающих предпринимателей получат 100 млн долларов. Только в этом году за финансовой помощью к организации обратились 216 тысяч человек. На настоящим момент в программе уже участвуют 7,5 тысяч молодых людей.
Один из партнеров Фонда, правительство Сенегала намерено в течение трех лет выплатить молодым предпринимателям около 1 млн долларов.
"Форум стал прекрасной площадкой по обмену опытом и идеями о роли молодых предпринимателей в процессе развития Африки. Но будет ли это работать на практике, удастся ли добиться успехов, о которых здесь шла речь? Посмотрим", - передает из Нигерии Элвис Бо, корреспондент Africanews.