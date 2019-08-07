Будущее Африки - в руках молодых предпринимателей.

Более 5 тысяч руководителей компаний со всего континента собрались в столице Нигерии Абудже, чтобы помочь молодым бизнесменам сделать свои первые шаги. Организатор форума - Фонд Тony Elumelu.

То, что сегодня происходит в Африке, характерно не только для Африки. Похожие проблемы свойственны и другим странам. Бедность в каком бы то ни было государстве угрожает нам всем, всему миру. Наши совместные попытки найти выход из сложившейся ситуации и добиться процветания путем привлечения к решению вопросов молодежи - от этого выигрывают все. Тони Элюмелу основатель Фонда

Зарубежные инвесторы, менеджеры, предприниматели - как начинающие, так и опытные - приветствовали инициативу. В ходе семинаров они обсудили возможные стратегии достижения успеха.

Нам должно хватить ресурсов, чтобы накормить континент. Необходимо помогать тем, кто ведет предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве, особенно молодежи. Ведь модернизация сельского хозяйства привлечет в этот сектор еще больше молодых предпринимателей, будет способствовать развитию бизнеса. Маки Салл президент Сенегала

Кандидаты, отобранные Фондом, получают 5 тысяч долларов стартового капитала и помощь наставника. Они также могут пройти курсы по управлению предприятием.

Корда Анри Кваме, руководитель центра обучения: "Моя инициатива, моя цель - раскрыть потенциал каждого ребенка, чтобы в дальнейшем он смог открыть дело сам и изменить мир. Я работаю над созданием хаба, центра обучения. Дети смогут записаться и получить здесь необходимые навыки.В моем проекте участвуют консультанты, педагоги, бизнесмены, которым уже удалось добиться успеха в различных сферах. Они способны мотивировать детей, помочь раскрыть потенциал каждого из них".

Ньифаму Огечи Мандзо, директор FARMATRIX:"Я нашла способ, чтобы наладить прямой контакт между производителями и потребителями. Прибыль от реализации продукции растет, как и доля добавленной стоимости в цепочке. Одновременно, это ведет к снижению потерь после сбора урожая".

В 2015 году руководство Фонда пообещало, что в течение ближайших 10 лет 10 тысяч начинающих предпринимателей получат 100 млн долларов. Только в этом году за финансовой помощью к организации обратились 216 тысяч человек. На настоящим момент в программе уже участвуют 7,5 тысяч молодых людей.

Я бы хотела обратиться ко всем африканским предпринимателям и, особенно, к участникам программы Фонда: сегодня лучшее время, чтобы открыть свое дело. К этому призывают вас национальные правительства, частный сектор, политики, организации, осуществляющие деятельность в области развития. Мы готовы поддерживать вас - обучать, укреплять ваш потенциал, помогать с финансированием - со стартовым капиталом, но не только, мы готовы создавать благоприятные условия для ведения бизнеса. Вас ничто не может остановить. Только вы сами. Ифейинья Угошукву директор Фонда Тony Elumelu

Один из партнеров Фонда, правительство Сенегала намерено в течение трех лет выплатить молодым предпринимателям около 1 млн долларов.

"Форум стал прекрасной площадкой по обмену опытом и идеями о роли молодых предпринимателей в процессе развития Африки. Но будет ли это работать на практике, удастся ли добиться успехов, о которых здесь шла речь? Посмотрим", - передает из Нигерии Элвис Бо, корреспондент Africanews.