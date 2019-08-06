Пекин успокоил Уолл-стрит

Уверенным ростом ответили американские фондовые индексы на свежую порцию новостей из Поднебесной - инвесторов воодушевили действия Народного банка Китая, позволившие стабилизировать курс юаня. Накануне, на фоне обостряющегося торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином на Уолл-стрит произошло самое большое в этом году падение курсов акций.

Ван Синь, Народный банк Китая: "Недавнее снижение курса юаня было обусловлено рыночными силами. Народный банк Китая усердно работал над поддержанием стабильного и сбалансированного обменного курса юаня и решительно поддерживал восстановление мировой экономики. Китай всегда настаивал на том, чтобы не проводить конкурентную девальвацию. Китай не использовал и не будет использовать обменный курс в качестве инструмента во время торговых споров".

Президент США Дональд Трамп во вторник попытался развеять опасения по поводу затянувшейся торговой войны с Китаем, написав в своем Твиттере, что Соединенные Штаты занимают "очень прочную позицию". За день до этого он обвинил Пекин в манипулировании национальной валютой, что усилило торговую напряженность между странами.

Стив Прюитт, финансовый аналитик: "Я не знаю, сколько еще президент Трамп может продолжать говорить людям, особенно сейчас, с этими новыми тарифами, что китайцы платят нам миллиарды долларов. На самом деле все ляжет на плечи людей - когда они придут в Walmart и увидят, что что-то уже стоит не десять долларов, а 12 или 13, они сразу все поймут".

Новый виток торговой войны произошел в понедельник, когда минфин США объявил Китай страной, манипулирующей валютой, и заявил, что будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения созданной КНР несправедливости.