Турция грозит наступлением на курдов в Сирии

Между Турцией и США сохраняются серьёзные разногласия по вопросу установления так называемой «безопасной зоны» на северо-востоке Сирии. Если двум странам не удастся достичь компромисса в ходе переговоров на этой неделе, Турция может перейти к военным действиям. Это дал понять президент страны Реджеп Тайип Эрдоган:

– Первоочередная задача нашей страны состоит в осушении террористического болота на севере Сирии. Турция не может чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока не уничтожена эта структура к югу от нас, которая растёт, словно раковая опухоль – её выращивают, снабжая тяжёлым вооружением, наши союзники.

За последние три года Турция дважды направляла войска на север Сирии – на контролируемые курдами территории. Между тем, министр обороны США Марк Эспер назвал «неприемлемым» проведение Турцией каких-либо новых операций против курдов, добавив, что США и Турция «активно взаимодействуют» в вопросах обеспечения безопасности:

– Мы стремимся предотвратить односторонние вторжения на север Сирии, которые повредили бы этим общим интересам США, Турции, и альянсу Демократических сил Сирии.

В формирования Демократических сил Сирии входят преимущественно курдские отряды народной обороны, которые Турция относит к террористическим группировкам. При поддержке США за последние четыре года они взяли под контроль большую часть северо-восточной Сирии, выбив отсюда боевиков ИГИЛ.