То, что тревожит европейцев

Его трудно завоевать, но легко потерять. И Евросоюз об этом хорошо знает.

Последний опрос общественного мнения "Евробарометр" показал, что большинство граждан ЕС все таки доверяют европейским институтам.

В Литве тех, кто полагается на европравительство, 72% опрошенных, а вот итальянцы, британцы и греки в этом вопросе держатся настороже. Такой, казалось бы, неоднозначный итог в Евросоюзе считает успехом.

Представитель Европейской комиссии Мина Андреева:

"Это лучший результат опроса общественного мнения с июня 2014 года, ещё до вступления в должность екс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. За эти годы доверие к Европейскому союзу выросло в 20 странах-членах ЕС, а 73% опрошенных считают себя европейскими гражданами".

Что касается наболевшего для европейцев вопроса нелегальной миграции, то 34% опрошенных считают, что эта проблема в Европе самая острая, что на 6 пунктов выше, чем в прошлом году.

Беспокоит граждан ЕС и проблема глобального потепления. Впервые климатический вопрос европейцев тревожат настолько, что по итогам опроса изменения климата заняло второе место.

Что касается будущего Европы, на него граждан Евросоюза возлагают большие надежды. Наиболее оптимистично в будущее смотрят ирландцы, датчане и литовцы, а вот греки в этом вопросе – неисправимые пессимисты.