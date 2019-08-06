Учителя устроили акцию протеста... в "Инстаграме"

Венгерские учителя, недовольные своими зарплатами, устроили демонстрацию… в социальных сетях. Вместо улицы — Instagram, в руках на плакатах — опыт работы и размера оклада: для молодых учителей это около 150 тысяч форинтов, то есть менее 500 евро в месяц. У некоторых педагогов зарплата ещё ниже. Глава Профсоюза молодых учителей Дворачко Балаш говорит, что получает всего в полтора раза больше минимального размера оплаты труда. «Квартплата и коммунальные платежи "съедают" половину моей зарплаты. Трудно представить, как я смогу завести завести семью или вырастить детей через несколько лет!» — говорит он.

В 2013 о необходимости роста доходов бюджетников заявляли в правящей партии «Фидес». Предполагалось, что этому будет способствовать увеличение минимального размера оплаты труда. На практике, как отмечают в профсоюзе, мало что изменилось.

Размер зарплаты учителя не связан с минимальным размером оплаты труда с 2015 года. Это значит, что в настоящее время ежемесячная зарплата учителя, которая составляет от 100 000 до 150 000 форинтов, оказалась меньше, чем обещали. Тотик Томаш вице-председатель Профсоюза учителей Венгрии

Среди 27 стран Евросоюза Венгрия занимает первое место по разнице между средней зарплатой в частном секторе и средней зарплатой учителей. В этих условиях страна столкнулась с проблемой старения педагогического состава в школах.

«Из-за низкой зарплаты все меньше людей хотят становиться учителями, — рассказывает корреспондент Euronews Даниэль Божик. — Каждый год в школы идут менее 3 000 новых учителей, при этом 5 000 уходят на пенсию. Если эта тенденция сохранится, то общее количество учителей — 150 000 — может сократиться вдвое в следующие 15 лет».