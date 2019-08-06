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Болгария

Болгария винит румынских туристов в заражении свиней

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 Андрей Позняков 
Болгария винит румынских туристов в заражении свиней
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Поиски источника африканской чумы свиней в Болгарии грозят международным скандалом. Комментируя обнаружение очередного очага распространения болезни, премьер-министр Бойко Борисов заявил, что в заражении фермерских животных виноваты иностранцы.

Я уверен, что румынские туристы принесли чуму. Они едят у дорог, они выбрасывают там остатки еды. Затем птицы и дикие свиньи приходят и съедают это, прежде, чем мы успеваем убрать мусор.57 тысяч автомобилей проезжают по шоссе «Фракия» каждый день. Мы ничего не можем сделать. Мы убираем и убираем, а люди богатеют и путешествуют.
Бойко Борисов
премьер-министр Болгарии

МИД Румынии уже раскритиковал Бойко Борисова за это заявление. Бухарест удивлён и разочарован тем, как премьер-министр Болгарии отзывается о румынских туристах, которые вносят значительный вклад в ВВП его страны, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Официальный Бухарест обещает представить разъяснения государственной ветеринарной службы, опровергающие слова Борисова.

Dincolo de argumentele tehnice ce vor fi oferite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta...

Publiée par Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania sur Samedi 3 août 2019