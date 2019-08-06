Метро Вены запахло розами и дыней - пассажирам не понравилось

В июле в поездах двух веток венского метро пахло розами, лимонами, дыней, сандалом и грейпфрутом. Но пассажирам подземки эта идея пришлась не по душе. По окончании эксперимента венский метрополитен провел опрос: 21 тысяча человек проголосовали против и только 16 тысяч – за.

Ароматические смеси добавлялись в систему кондиционирования. Двери «душистых» поездов были помечены специальными наклейками. Пассажиры могли «насладиться» четырьмя ароматами: расслабляющим фруктово-цветочным Relax, освежающим цитрусовым Energize, бодрящим Fresh White Tea и насыщенным кедровым Happy Enjoy.

«По всей видимости, жители Вены довольны тем, как пахнет в метро», - сказали в руководстве городской транспортной компании, добавив, что из заботы об экологии они и дальше будут искать новые идеи, которые заставили бы людей пересесть на общественный транспорт.

В прошлом году венское метро решило пойти навстречу тем, кто не переносит запах сосисок, пиццы и кебабов. В подземке было запрещено есть.