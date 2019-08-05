Слепой парень и парализованная девушка вместе покоряют горные вершины

Он – ее ноги. Она – его глаза. Тревор Хан и Мелани Кнехт обожают путешествовать, и физические ограничения для них не помеха. Мелани родилась с трещиной в позвоночнике, женщина передвигается в инвалидной коляске, а Тревор потерял зрение пять лет назад из-за глаукомы. Но это не мешает двум друзьям вместе открывать мир.

Во время походов Тревор носит Мелани на спине. Вместе они уже покорили горные вершины Колорадо и прогулялись по национальному пару Гранд-Титон в Вайоминге. Фотографии из путешествий Тревор и Мелани регулярно публикуют в соцсетях. «Вместе мы настоящая команда мечты», - говорит Мелани. «Самое лучшее – это когда Мелани улыбается. В этот момент у меня появляется цель в жизни», - добавляет Тревор.

Сейчас друзья борются за то, чтобы путешествия стали как можно более доступными для людей с ограниченными возможностями.

«Если Тревор не может видеть, это не значит, что он не может любоваться красотой природы. Тревор напоминает нам о том, что другие наши чувства так же сильны, как и зрение. Когда в следующий раз окажетесь на улице, закройте глаза», - советуют двое друзей.