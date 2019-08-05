Дональд Трамп призывает принять меры

Президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с заявлением в связи с массовыми расстрелами, произошедшими в стране в эти выходные, когда около 30 человек погибли и более 50 получили ранения. Президент предложил ряд мер, которые, по его мнению, помогут в дальнейшем предотвратить подобные нападения, которые совершаются в США регулярно.

– В один голос наша нация должна осудить расизм, нетерпимость и идею превосходства белых. Эти зловещие идеологии должны быть повержены. Ненависти нет места в Америке. Сегодня я также даю указание Министерству юстиции подготовить закон, по которому за преступления на почве ненависти и массовые убийства полагалась бы смертная казнь.

Дональд Трамп подчеркнул, что смертная казнь должна в таких случаях применяться безотлагательно. Он отметил также, что убивает не оружие, а психически нездоровые люди, и призвал ужесточить контроль за продажей оружия страдающим от подобных заболеваний.