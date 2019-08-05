Британский флот будет взаимодействовать с американским в Персидском заливе

Британский флот займётся обеспечением безопасности судоходства в Персидском заливе совместно с флотом США – об этом заявили в министерстве обороны Великобритании. Речь идёт, прежде всего, об Ормузском проливе, где Иран за последнее время задержал уже три танкера, один из которых шёл под британским флагом. Этому предшествовало задержание иранского танкера британскими военными в Гибралтаре.

– Британия не направляет других кораблей, помимо тех, что уже патрулируют пролив, – передаёт корреспондент Euronews Винсент Макавини. – Несмотря на их присутствие, несколько недель назад судно под британским флагом было захвачено иранцами, и они до сих пор его удерживают.

Между тем, вопрос создания совместной миссии стран ЕС в регионе по-прежнему остаётся открытым, что подтвердил министр иностранных дел Германии Хайко Маас:

– Мы выступаем за создание европейской миссии, обсуждение этого вопроса совершенно точно не прекратилось, но представляется, что потребуется время на то, чтобы убедить в этом Европейский Союз, о какой бы миссии ни шла речь. Мы всегда говорили о миссии по наблюдению за безопасностью.

Евросоюз стремится не допустить выход Ирана из заключённой четыре года назад ядерной сделки вслед за США. Рост напряжённости в Персидском заливе серьёзно усложняет эту задачу.

– Британия подчёркивает, что по-прежнему поддерживает соглашение по иранской ядерной программе, из которого по инициативе Дональда Трампа вышли США, после чего ввели против Ирана санкции, – отмечает Винсент Макавини. – Между тем, иранский министр иностранных дел Джавад Зариф заявил, что нарушения морского права будут пресекаться, пригрозив заблокировать весь экспорт через пролив.