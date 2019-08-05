ЧП на складе боеприпасов в Красноярском крае

Режим чрезвычайной ситуации введён в Ачинском районе Красноярского края после ЧП на складе с боеприпасами, где в понедельник произошли взрывы и пожар. В результате инцидента пострадали не менее девяти человек, четверо из них – военнослужащие. Источник в экстренных службах сообщил об одном погибшем военном, однако эту информацию опровергли в Минобороны.

По информации ТАСС, пожар охватил две площадки по утилизации, на которых находились 25 тысяч боеприпасов. По другим данным, на складе хранили до 40 тысяч боеприпасов. Источник агентства утверждает, что разлёт осколков от взрывающихся снарядов достигал 15 км.

В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. Пожарные расчёты смогут начать тушение артиллерийского склада только после прекращения взрывов боеприпасов.