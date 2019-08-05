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Брюссельское бюро

Кругосветка на истребителе

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 Ольга Патапенка 
Кругосветка на истребителе
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Кругосветное путешествие на истребителе времен Второй мировой войны. Два британских пилота вылетели в понедельник из британского аэропорта в Гудвуде и собираются пролететь более 43 тысяч километров на легендарном истребителе "Спитфайр", выпущенном 76 лет назад.

Необычное путешествие займет около 4 месяцев, за это время британцы пролетят над тридцатью странами, совершив порядка 90 остановок.

Стив Боултби-Брукс, пилот:

"Это оригинальный Spitfire Спитфайр 43 года, который совершил 51 полет во время войны, и при этом остался в целости и сохранности, затем его передали в музей, где он находился все это время. Два с половиной года назад мы с моим напарником его оттуда забрали и восстановили каждую его деталь.

Он не предназначен для длительных перелетов, нам пришлось многое изменить. Мы установили несколько дополнительных топливных баков, теперь истребитель может пролететь 1000 миль, в то время как оригинальная модель была рассчитана только на 300. Мы понимаем, что полет не будет простым, и надеемся, что все предусмотрели, но, как часто бывает, в воздухе может случиться все что угодно".